Трамп рассказал о своем возможном участии в президентских выборах в 2024 году

Трамп рассказал о своем возможном участии в президентских выборах в 2024 году
Бывший президент США Дональд Трамп. Фото: Pixabay

Экс-президент Соединенных Штатах Дональд Трамп заявил, что сложившаяся в стране ситуация не оставляет ему иного выбора, кроме как вновь баллотироваться на пост президента в 2024 году, сообщает Fox News.

Трамп снов обрушился с резкой критикой на действующего главу Белого дома Джо Байдена. В частности, он назвал вывод американских войск из Афганистана величайшим позором в истории США.

По его мнению, Байден недостаточно компетентен для президентской должности, а его действия только усиливают раскол в обществе.

Напомним, что президентские выборы в США завершились 3 ноября. Новоизбранным американским лидером признан демократ Джозеф Байден.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал действующего президента Штатов Джо Байдена. Так, по мнению Дональда Трампа, армия США должна быть готова вернуться в Афганистан. Трамп уверен, армия США должна войти, так как это будет правильно.

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