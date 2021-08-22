Трамп призвал армию США быть готовой к возвращению в Афганистан

Трамп призвал армию США быть готовой к возвращению в Афганистан
По мнению бывшего президента США Дональда Трампа, в стране остаются не 10 тысяч, а 45 тысяч американцев. Фото: Pixabay
Армия США должна быть готова вернуться в Афганистан. Об этом заявил экс-президент Штатов Дональд Трамп.

Он уверен, армия США должна войти, так как это будет правильно. Трамп считает, что они вынуждены войти, потому что президент США Джо Байден принял «ужасающее» решение, вывести всю армию страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Если США не готовы войти, страна никогда не увидит 45 тысяч американцев, оставшихся в Афганистане. По мнению Трампа, в стране остаются не 10 тысяч, а 45 тысяч американцев.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин надеется, что Афганистан не развалится. В Москве после переговоров состоялась пресс-конференция лидера России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. Для Меркель визит в РФ в качестве главы Германии — последний.

америкацы афганистан Джо Байден дональд трамп США


 

Новости партнеров
Домушник обчистил квартиру петербурженки, оставив ее даже без одежды
Домушник обчистил квартиру петербурженки, оставив ее даже без одежды
"Ты животное, ты дебилоид": в Старой Деревне неадекватная дама напала на девушку
Петербуржцы засняли полицейских,
Петербуржцы засняли полицейских, "охраняющих тело" под Володарским мостом
Точку в многолетней борьбе за право строить метро Петербурга по решению Путина поставит Мишустин
Точку в многолетней борьбе за право строить метро Петербурга по решению Путина поставит Мишустин
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Трамп призвал армию США быть готовой к возвращению в Афганистан
Трамп: армия США должна быть готова вернуться в Афганистан
Дядя убитой в Тюмени девочки упал и умер возле стихийного мемориала
Полиция задержала похитителя «ювелирки» в Петербурге
На станции метро «Гостиный двор» загорелся рекламный щит
В Китае рассказали, как правильно вести себя в гостях у россиян
Космонавты «Роскосмоса» поздравили россиян с Днем флага
Дождливая и ветреная погода ожидается в Петербурге на будущей неделе