Трамп призвал армию США быть готовой к возвращению в Афганистан

Он уверен, армия США должна войти, так как это будет правильно. Трамп считает, что они вынуждены войти, потому что президент США Джо Байден принял «ужасающее» решение, вывести всю армию страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Если США не готовы войти, страна никогда не увидит 45 тысяч американцев, оставшихся в Афганистане. По мнению Трампа, в стране остаются не 10 тысяч, а 45 тысяч американцев.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин надеется, что Афганистан не развалится. В Москве после переговоров состоялась пресс-конференция лидера России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. Для Меркель визит в РФ в качестве главы Германии — последний.