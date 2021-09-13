В Воронеже задержали подозреваемых в убийстве девушки

В Воронеже сотрудники полиции задержали трёх подозреваемых в убийстве 20-летней девушки.

Как сообщили в СК по региону, 9 сентября в полицию поступила информация о пропаже девушки. Её тело с признаками насильственной смерти было обнаружено в поле недалеко от села Озёрного Новохопёрского района Воронежской области 12 сентября.

Спустя недолгое время по подозрению в ее убийстве были задержаны жители Борисоглебского района в возрасте 20 и 23 лет, а также 26-летний уроженец Волгоградской области.

Как полагает следствие, подозреваемые обманным путём привезли 20-летнюю девушку в Новохопёрский район, убили её и спрятали тело в поле, похитив при этом банковскую карту и мобильный телефон. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что следователи нашли причастного к убийству 46-летнего жителя поселка имени Свердлова во Всеволожском районе Ленобласти. Как сообщили в областном управлении СК, в июне недалеко от дома №9 микрорайона Свердлова-1 нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти.