Порывы ветра до 21 м/с: в Петербурге во вторник будет холодно

Порывы ветра до 21 м/с: в Петербурге во вторник будет холодно
Во вторник в Петербурге ветрено и холодно. Фото: Baltphoto
Во вторник, 14 сентября, погода в Петербурге будет знойная. «Ветрено и холодно». Именно так охарактеризовал сегодняшний день ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Леус объяснил, что на погоду Северной столицы повлияет тыловая часть циклона, центр которого уходит к юго-западу Архангельской области. Поэтому не мудрено, что в городе на Неве будет облачно. Однако на прояснения надеяться можно.

Кроме кратковременных дождей поднимется сильный, порывистый ветер. Он будет северо-западным, его скорость будет достигать 7-12 метров в секунду. Но это не предел. Есть вероятность порывов до 16-21 метров в секунду.

Градусники петербуржцев днем покажут +9…+11°, а в Ленинградской области +7…+12°. Также атмосферное давление будет расти и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге 14 сентября «грустно». В городе подует сильный ветер и пойдет дождь.

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