Порывы ветра до 21 м/с: в Петербурге во вторник будет холодно

Леус объяснил, что на погоду Северной столицы повлияет тыловая часть циклона, центр которого уходит к юго-западу Архангельской области. Поэтому не мудрено, что в городе на Неве будет облачно. Однако на прояснения надеяться можно.

Кроме кратковременных дождей поднимется сильный, порывистый ветер. Он будет северо-западным, его скорость будет достигать 7-12 метров в секунду. Но это не предел. Есть вероятность порывов до 16-21 метров в секунду.

Градусники петербуржцев днем покажут +9…+11°, а в Ленинградской области +7…+12°. Также атмосферное давление будет расти и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.