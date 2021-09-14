Порывы ветра до 21 м/с: в Петербурге во вторник будет холодно

Во вторник, 14 сентября, погода в Петербурге будет знойная. «Ветрено и холодно». Именно так охарактеризовал сегодняшний день ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
Леус объяснил, что на погоду Северной столицы повлияет тыловая часть циклона, центр которого уходит к юго-западу Архангельской области. Поэтому не мудрено, что в городе на Неве будет облачно. Однако на прояснения надеяться можно.
Кроме кратковременных дождей поднимется сильный, порывистый ветер. Он будет северо-западным, его скорость будет достигать 7-12 метров в секунду. Но это не предел. Есть вероятность порывов до 16-21 метров в секунду.
Градусники петербуржцев днем покажут +9…+11°, а в Ленинградской области +7…+12°. Также атмосферное давление будет расти и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге 14 сентября «грустно». В городе подует сильный ветер и пойдет дождь.