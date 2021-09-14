На Бутлерова задержан подозреваемый в насилии над 7-летней девочкой 10 лет назад

Подозреваемого в развращении ребенка задержали на улице Бутлерова, а затем провели обыск в его квартире на улице Замшина. Фото: скриншот Google Maps

Подозреваемого в развращении ребенка задержали на улице Бутлерова, а затем провели обыск в его квартире на улице Замшина. Фото: скриншот Google Maps

Вечером 13 сентября на улице Бутлерова сотрудники уголовного розыска задержали 58-летнего петербуржца, который подозревается в развращении семилетнего ребенка десять лет назад.

Правоохранители не сообщают, кто пострадал от противоправных действий — мальчик или девочка. Однако известно, что трагедия произошла в 2010 году. На тот момент потерпевшему было 7 лет, а подозреваемому — 48. Следователи считают, что мужчина надругался над ребенком в период с 1 по 31 июля на дачном участке на территории СНТ «Невское» в деревне Куйвози Всеволожского района Ленобласти.

Петербуржец имел романтические отношения с бабушкой пострадавшего малыша, развратные и насильственные действия в отношении ребенка он совершал прямо в её доме.

По данным полицейских, сейчас задержанный работает водителем, а в списке его предыдущих мест трудоустройства, согласно информации «Фонтанки», числится и частная школа. Кроме того, сейчас у мужчины есть двое внуков — 11 и 17 лет.

По факту преступления следователями Всеволожского района Ленобласти возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, недостигшего четырнадцатилетнего возраста). Подозреваемый уже дал признательные показания, его поместили в изолятор.

Полицейские провели обыск в квартире преступника на улице Замшина — по итогам оперативных действий изъято шесть смартфонов, цифровой фотоаппарат, три жестких диска и пять CD-дисков, ноутбук и два планшета.

Напомним, что в Ленобласти признали невменяемым многодетного отца, который насиловал свою дочь 2006-го года рождения на протяжении практически семи лет.