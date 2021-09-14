В петербургской больнице лежит 15-летняя девочка весом 13 кг

Ребенок попадает в больницу уже в десятый раз. Фото: Baltphoto

Ребенок попадает в больницу уже в десятый раз. Фото: Baltphoto

Подросток находится в крайне тяжелом состоянии.

В одно из больниц Санкт-Петербурга нашли 15-летнюю девочку, которая весит всего лишь 13 килограммов. Ее судьбой уже заинтересовалась уполномоченный по правам ребенка в Северной столице Анна Митянина. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата.

О девочке стало известно благодаря неравнодушной женщине, которая сняла о ней видеозапись. Оксана Шелепова, оформившая временную опеку над ребенком, рассказывает, что у девочки есть пролежни, он находится в тяжелом состоянии. Она обеспокоена тем, что на судьбу ребенка как будто всем все равно.

Главный врач больницы добавляет, что с 2011 года подросток попадает в больницу 10 раз.

«Вчера сопровождение пациентки было оказано силами медицинского персонала больницы. В настоящее время дом-интернат подписывает соглашение о сопровождении ребенка, по итогу которого специалист дома-интерната будет ухаживать за Олесей»,

— сообщили РИА Новости в пресс-службе детского омбудсмена.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что издевательства над сиротой в больнице Петербурга записали на видео: прокуратура и СК начали проверку.