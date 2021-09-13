Издевательства над сиротой в больнице Петербурга записали на видео: прокуратура и СК начали проверку

Сейчас с мальчиком все в порядке. Он остается в больнице, но его жизни и здоровью ничто не угрожает. Фото: Pixabay

Сейчас с мальчиком все в порядке. Он остается в больнице, но его жизни и здоровью ничто не угрожает. Фото: Pixabay

В минувшие выходные по социальным сетям распространилось видео, на котором малыш в детской инфекционной больнице Петербурга сидит привязанным к стулу колготками. По словам женщины, записавшей кадры, медики обращаются с мальчиком-сиротой «как с собакой». Видео произвело широкий резонанс и привлекло внимание правоохранителей.

Неравнодушная петербурженка, блогер и приемная мама, поделилась шокирующей историей в своем Instagram. Руки и ноги трехлетнего ребенка привязали колготками к стульчику для кормления — так, что мальчик сидит практически неподвижно. Кроме того, у него наблюдается отставание в развитии, потому что малыш лишен возможности нормально передвигаться и общаться с другими детьми.

С малышом, по словам блогера, обращаются очень жестоко: стараются не брать на руки, потому что «потом плакать будет и не уложишь спать», называют «ребенком наркоманов» и просят «ничего ему не давать и не трогать». В то время как его сверстники гуляют на детских площадках, трехлетний мальчик ежедневно в одиночестве переносит издевательства, унижения и боль, — жалуется петербурженка.

Вмешательство девушки возымело, как минимум, временный эффект — к проблеме привлекли внимание детского омбудсмена и правоохранителей. Благодаря действиям защитников детских прав, к ребенку приставили няню, освободили его из стула и даже сводили на прогулку и дали игрушки

«По данному факту специалистами уполномоченного по правам ребенка совместно с представителями комитета по здравоохранению был осуществлен рабочий выезд, где инициирована проверка с целью установления всех фактов и привлечения к ответственности», — рассказал пресс-секретарь аппарата детского омбудсмена Петербурга Александр Попейко.

И все же причина, по которой мальчик оказался привязан к стулу, неизвестна. Были ли это медики или «игры» старших детей — предстоит выяснить, в том числе, следователям и сотрудникам прокуратуры. Расследование взял под личный контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«И. о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Голомбиевскому А. Д. поручено доложить о ситуации в одной из больниц города, где трехлетнего мальчика привязали к стулу», — следует из заявления пресс-службы СКР.