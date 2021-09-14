Звезда «Аншлага» Светлана Рожкова рассказала о борьбе с тяжелой болезнью

Артистка добавила, что болезнь не является смертельным.
Звезда «Аншлага» Светлана Рожкова рассказала о своей борьбе с тяжелой болезнью. Подробностями она поделилась на шоу Бориса Корчевникова «Судьба человека».
Юмористка вспоминает, что узнала о болезни после смерти отца. Мужчина болел раком, и его семья долгое время боролась за его жизнь. Для Рожковой болезнь отца стала большим испытанием, в связи с чем у нее обострились проблемы с печенью. Врачи диагностировали билиарный цирроз печени, а также аритмию, вызванную интоксикацией.
Операция артистке не понадобилась. Недавно врачи заявили, что переживать за свою жизнь юмористке не стоит – диагноз не является смертельным.
«Буду работать и растить детей»,
— сказала Рожкова.
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