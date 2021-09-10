Скрытые симптомы: как распознать болезни почек на ранних стадиях

Симптомы болезней почек у женщин и мужчин могут быть настолько разнообразными, что заподозрить конкретный недуг бывает довольно сложно. Если вы будете более внимательным, то поймете, что организм дает подсказки, которые позволят выявить заболевание заранее.

Почему симптоматика заболевания почек такая широкая? Дело в том, что нарушения в работе почек влекут ухудшение со стороны всех других систем и органов, рассказала врач-нефролог отделения почечной терапии (диализа) Мариинской больницы Санкт-Петербурга, младший научный сотрудник института экспериментальной медицины НМИЦ им. В. А. Алмазова Дарья Садовская в разговоре с АиФ.ru.

Отсутствие боли в пояснице, рези при мочеиспускании и крови в моче еще не говорят о том, что у вас здоровые почки. Явные симптомы могут появиться только тогда, как функция органа будет утрачена на 70%.

Обратите внимание на скрытые признаки, которыми могут сопровождаться болезни почек. Это зуд, сухость кожи, головная боль, неприятный запах изо рта, привкус металла во рту. О заболевании могут сказать даже припухлость век, отеки ног и даже повышенная усталость или резкий скачок артериального давления.

Диагностика болезней почек не самая легкая. Нормальный уровень креатинина в моче и крови еще не говорит о том, что все в порядке. Эффективнее всего будет комплексная проверка почек, которую могут предложить различные лаборатории.

Чтобы не мучиться с выявлением скрытых заболеваний, займитесь их профилактикой. Не переохлаждайтесь и не игнорируйте возможные инфекции, лечите их до конца. Не откладывайте походы в туалет до тех пор, пока не станет невтерпеж. Поддерживаете физическую форму и старайтесь не употреблять алкоголь, особую опасность представляет пиво. Соленые и острые продукты лучше употреблять как можно реже. Не забывайте и про питьевой режим – ограничьте потребление крепких чая и кофе и выпивайте хотя бы 1,5 л чистой воды в день.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что врач посоветовала россиянам проверить почки после коронавируса.