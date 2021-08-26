Врач посоветовала россиянам проверить почки после коронавируса

Врач посоветовала россиянам проверить почки после коронавируса
В России выявили новые случаи коронавируса. Фото: unsplash

Врач-нефролог медицинского центра «Хадасса» Анна Коробкина рассказала, что коронавирус может сказаться на функции почек.

Она отметила, что коронавирус SARS-CoV-2 атакует все органы, в которых присутствует фермент АПФ2, он используется вирусом в качестве рецептора для проникновения в клетки, сообщает радио Sputnik.

Острое повреждение почек является одним из факторов смертности от ковида, особенно при тяжелом течении болезни.

С начала пандемии в России выявлено 6 804 910 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 178 423 летальных исхода, выздоровели 6 073 157 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пожар, который случился в садовом доме и сараях в Колпинском районе, удалось полностью потушить.

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