Zivert вернула Укупнику деньги за сорванный концерт

Zivert вернула Укупнику деньги за сорванный концерт
Певица вернули деньги, выплаченные ей за выступление.Фото: скриншот Instagram

После скандала вокруг артистки она все-таки вернула заплаченные ей деньги.

Российская поп-певица Zivert вернула 12 тысяч долларов за сорванный корпоратив в Бодруме. По предварительным данным, договоренностей удалось добиться благодаря усилия адвоката. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

Известно, что исполнительницу пригласил продюсер Аркадий Укупник. Он заплатил девушке гонорар, а также пообещал выполнить все условия райдера. Так, певица просила предоставить ей чипсы и вино.

Лететь Zivert собиралась из Внуково на частном борту. Когда певица прибыла в аэропорт, ей сказали, что придется подождать несколько часов. Она развернулась и уехала, так и не полетев в Турцию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Zivert выпустила свою самую грустную песню. Песня «Тебе» стала третьей композицией в альбоме «Vinyl #2». Этим событием певица поделилась в соцсетях.

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