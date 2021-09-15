Zivert вернула Укупнику деньги за сорванный концерт

После скандала вокруг артистки она все-таки вернула заплаченные ей деньги.

Российская поп-певица Zivert вернула 12 тысяч долларов за сорванный корпоратив в Бодруме. По предварительным данным, договоренностей удалось добиться благодаря усилия адвоката. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

Известно, что исполнительницу пригласил продюсер Аркадий Укупник. Он заплатил девушке гонорар, а также пообещал выполнить все условия райдера. Так, певица просила предоставить ей чипсы и вино.

Лететь Zivert собиралась из Внуково на частном борту. Когда певица прибыла в аэропорт, ей сказали, что придется подождать несколько часов. Она развернулась и уехала, так и не полетев в Турцию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Zivert выпустила свою самую грустную песню. Песня «Тебе» стала третьей композицией в альбоме «Vinyl #2». Этим событием певица поделилась в соцсетях.