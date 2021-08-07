Zivert выпустила свою самую грустную песню

Zivert выпустила свою самую грустную песню
Подписчики тепло приняли новую песню певицы. Фото: скрин _zivert в Instagram

Певица Zivert выпустила новую песню «Тебе». В песне Юлия Зиверт рассказывает грустную историю любви, обращаясь к мужчине, с которым рассталась.

Песня «Тебе» стала третьей композицией в альбоме «Vinyl #2». Этим событием певица поделилась в соцсетях. О песни Zivert сообщила на своей страничке в Instagram.

«Она личная, но если сейчас именно она нужна Тебе, то она «Тебе»», — пишет певица под постом.

Zivert отметила, что каждый, кто работал над этой песней, вложил личные чувства. А значит она по-настоящему честная, уверена звезда.

Подписчики тепло приняли новую песню певицы.

«Юля, ты просто молодец. Отличная песня. Берёт за душу. Обожаю гитару», — пишут поклонники.

«Третий хит за последние два месяца и каждый прямо в сердечко», — отмечают фанаты творчества Zivert.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что певица МакSим полностью пришла в себя.

Instagram zivert грустная песня новая песня шоу-бизнес


 

Новости партнеров
Шойгу предложил завершить планы СССР и перенести в Сибирь научно-промышленные центры-города
Шойгу предложил завершить планы СССР и перенести в Сибирь научно-промышленные центры-города
Пьяный стажер-охранник искупался в луже у «Лахта Центра» и умер
Пьяный стажер-охранник искупался в луже у «Лахта Центра» и умер
Российский спортсмен был дисквалифицирован на Олимпиаде в Токио
Российский спортсмен был дисквалифицирован на Олимпиаде в Токио
Азмун не уйдёт, Белотти не приедет. Какие трансферы ждать от «Зенита»?
Азмун не уйдёт, Белотти не приедет. Какие трансферы ждать от «Зенита»?
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Гимнастка из Петербурга Дина Аверина взяла серебро на Олимпиаде
Zivert выпустила свою самую грустную песню
Дворцовый мост развели под олимпийский плейлист в честь закрытия Игр
В Greenpeace предложили отказаться от биоразлагаемой упаковки
Разводка моста Ладожского моста перекроет трассу «Кола» 9 августа
В ДТП с грузовиком под Тихвином один погиб, четверо пострадали
Россельхознадзор проверил онлайн-сервис «Перевозка собак и кошек»
В деревне Пали Волховского района накрыли наркоторговца