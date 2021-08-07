Zivert выпустила свою самую грустную песню

Певица Zivert выпустила новую песню «Тебе». В песне Юлия Зиверт рассказывает грустную историю любви, обращаясь к мужчине, с которым рассталась.

Песня «Тебе» стала третьей композицией в альбоме «Vinyl #2». Этим событием певица поделилась в соцсетях. О песни Zivert сообщила на своей страничке в Instagram.

«Она личная, но если сейчас именно она нужна Тебе, то она «Тебе»», — пишет певица под постом.

Zivert отметила, что каждый, кто работал над этой песней, вложил личные чувства. А значит она по-настоящему честная, уверена звезда.

Подписчики тепло приняли новую песню певицы.

«Юля, ты просто молодец. Отличная песня. Берёт за душу. Обожаю гитару», — пишут поклонники. «Третий хит за последние два месяца и каждый прямо в сердечко», — отмечают фанаты творчества Zivert.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что певица МакSим полностью пришла в себя.