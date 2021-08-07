МакSим полностью пришла в себя

Певица МакSим полностью пришла в себя. Об этом пишут в социальных сетях.

На данный момент Марина Максимова в ясном сознании. Она полностью пришла в себя. Певица активно общается с медиками. МакSим в четком, ясном сознании. Близкие отмечают, что девушка смеется и шутит. Все помнит, память хорошая, организм работает как часы. Об этом сообщается на ее официальной страничке во «ВКонтакте».

Накануне менеджер певицы Маргарита Соколова сообщила СМИ, что певицу вывели из комы, ее отключили от ИВЛ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что певица МакSим только начинает осознавать, что была в коме так долго. Певица находится в сознании и идет на поправку. У МакSим появились силы, она сама сидит. Ходить врачи ей пока запрещают. Близкие певицы отмечают, что девушка — боец, совсем не жалуется. Об этом сообщает «СтарХит».