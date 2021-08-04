Певица МакSим только начинает осознавать, что была в коме так долго.
Певица находится в сознании и идет на поправку. У МакSим появились силы, она сама сидит. Ходить врачи ей пока запрещают. Близкие певицы отмечают, что девушка — боец, совсем не жалуется. Об этом сообщает «СтарХит».
Пиар-менеджер певицы Яна Богушевская отмечает, что МакSим ждет долгое лечение. Певица в хорошем настроении, ест сама, сообщает Богушеская.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что певицу Maкsим окончательно вывели из медикаментозного сна, она находится в сознании. Об этом стало известно во вторник, 3 августа. В настоящее время Марина Максимова самостоятельно дышит через кислородную маску. Как сообщили «РИА Новости» со ссылкой на представителя звезды, она продолжает находится в реанимации, но ее состояние медики оценивают как стабильное