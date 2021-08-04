Певица МакSим только начинает осознавать, что была в коме так долго.

Певица находится в сознании и идет на поправку. У МакSим появились силы, она сама сидит. Ходить врачи ей пока запрещают. Близкие певицы отмечают, что девушка — боец, совсем не жалуется. Об этом сообщает «СтарХит».