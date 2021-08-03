Представитель МакSим: певица в сознании, идет на поправку

Певицу Maкsим окончательно вывели из медикаментозного сна, она находится в сознании.

Об этом стало известно во вторник, 3 августа. В настоящее время Марина Максимова самостоятельно дышит через кислородную маску.

Как сообщили «РИА Новости» со ссылкой на представителя звезды, она продолжает находится в реанимации, но ее состояние медики оценивают как стабильное.

Напомним, Россия уже больше месяца пристально следит за состоянием певицы МакSим, которая борется за жизнь. В середине июня стало известно о госпитализации 38-летней исполнительницы. Певица попала в больницу после концерта в Казани. Сначала у нее выявили 40%-нтное поражение легких, при этом тест на коронавирус оказался отрицательным. МакSим, подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, какие новости о состоянии МакSим жутко испугали поклонников.