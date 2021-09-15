На Ставрополье эвакуировали людей из детсада: они кашляют и задыхаются

На Ставрополье эвакуировали людей из детсада: они кашляют и задыхаются
Детский сад пришлось эвакуировать. Фото: pixabay.com

Пострадавших нет, обстоятельства инцидента выясняются.

На Ставрополье 14 сентября эвакуировали детский сад после того, как у находящихся там людей начался удушливый кашель. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на собственные источники.

Речь идет об учреждении в Минеральных водах на улице Л. Толстого. На первом этаже детского сада «Звездочка» у детей и взрослых появилось удушливое состояние и кашель. Более 70 человек пришлось эвакуировать, на данный момент пострадавших нет.

Пока непонятно, чтобы стало причиной кашля. Наличие газа в воздухе помещения не выявлено. Обстоятельства выясняются.

«На место оперативно прибыли представители Центра по ЧС, сотрудники администрации округа, специалисты газовой службы. Всех детей осмотрели врачи, жалоб на состояние здоровья нет»,

— сообщили местные власти.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что новорожденный петербуржец умер после лечения в детской больнице.

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