Новорожденный петербуржец умер после лечения в детской больнице

Новорожденный петербуржец умер после лечения в детской больнице
В Петербурге реанимировать ребенка не удалось. Фото: pixabay.com

Малютку порядка 40 минут пытались реанимировать, к несчастью, это не помогло.

Как сообщает 78.ru, ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах, мальчик не выжил после выписки из медучреждения.

12 сентября на Белградской улице обеспокоенная мать вызвала скорую помощь, ее ребенку, которого только-только отпустили из больницы, стало плохо.

По словам матери малыша, они с сыном лежали в больнице в начале сентября. Хирурги удаляли новорожденному в животике абсцесс. Операция закончилась хорошо. Женщина вместе с дитем находились под наблюдением достаточное количество времени. 10 сентября их отпустили домой. Через два дня сынишке стало плохо.

Петербурженка подозревает, что причиной смерти могла стать врачебная ошибка. В семье воспитывается ещё четверо детей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что малыш нашел пакет с веществами в Ленобласти. Мальчик в тяжелом состоянии.

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