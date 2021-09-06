Малыш нашел пакет с веществами в Ленобласти: мальчик в тяжелом состоянии

Малыш нашел пакет с веществами в Ленобласти: мальчик в тяжелом состоянии
Мать вместе с ребенком пришла в больницу. Мальчик 2019 года отравился. Фото: pixabay

В Ломоносовском районе Ленинградской области мальчик, которому только в июне исполнилось два года, отравился неизвестными веществами.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 3 сентября, вечером, из детской больницы в отдел полиции сообщили о происшествии в садоводстве СНТ Колосс-1.

Оказалось, что в медучреждения мать с ребенком пришла самостоятельно, не вызывая скорую. 33-летняя женщина объяснила, что ее сын поднял на Центральной улице в садоводстве пакет с неизвестным веществом и съел его. Мальчик находится в тяжелом состоянии.

Отмечается, что семья неполная, однако на на учете граждане не состоят.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что малышка попала в реанимацию. Девочка наглоталась таблеток в Ленобласти.

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