Малыш нашел пакет с веществами в Ленобласти: мальчик в тяжелом состоянии

Мать вместе с ребенком пришла в больницу. Мальчик 2019 года отравился. Фото: pixabay

Мать вместе с ребенком пришла в больницу. Мальчик 2019 года отравился. Фото: pixabay

В Ломоносовском районе Ленинградской области мальчик, которому только в июне исполнилось два года, отравился неизвестными веществами.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 3 сентября, вечером, из детской больницы в отдел полиции сообщили о происшествии в садоводстве СНТ Колосс-1.

Оказалось, что в медучреждения мать с ребенком пришла самостоятельно, не вызывая скорую. 33-летняя женщина объяснила, что ее сын поднял на Центральной улице в садоводстве пакет с неизвестным веществом и съел его. Мальчик находится в тяжелом состоянии.

Отмечается, что семья неполная, однако на на учете граждане не состоят.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что малышка попала в реанимацию. Девочка наглоталась таблеток в Ленобласти.