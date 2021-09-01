Малышка попала в реанимацию: девочка наглоталась таблеток в Ленобласти

Малышка попала в реанимацию: девочка наглоталась таблеток в Ленобласти
Девочка отравилась таблетками в Ленобласти. Фото: pixabay.com

Во Всеволожском районе Ленинградской области ребенок, которому один год и восемь месяцев, отравился лекарственными препаратами.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 1 сентября из детской больницы в отдел полиции сообщили о том, что к ним, днем ранее, поступила девочка 2019 года рождения в тяжелом состоянии.

Ее госпитализировали из частного дома в садоводстве «Заозерное». Малышке диагностировали острое отравление лекарственным препаратом. Ребенка поместили в реанимацию.

Оказалось, что злополучным вечером 31 августа по недосмотру 38-летней матери девочка проглотила несколько таблеток. Отмечается, что семья, в которой растет девочка полная и вполне себе благополучная. На учете не состоит.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пушкинском районе Петербурга несовершеннолетний отравился лекарственными препаратами.

Всеволожский район ленобласть отравление лекарствами таблетки


 

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