Россия остановила проектирование ракеты для полетов на Луну

Примечательно, что техническое проектирование ракеты для полетов на Луну хотели закончить в октябре этого года. Фото: pixabay.com

Примечательно, что техническое проектирование ракеты для полетов на Луну хотели закончить в октябре этого года. Фото: pixabay.com

Россия поставила на паузу техническое проектирование ракеты для полетов на Луну. Об этом заявил гендиректор самарского Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов.

Так, работы по «Элементам СТК», которые подразумевали разработку главных элементов и технологий создания космического ракетного комплекса, на данный момент остановлены. При этом, ее могут возобновить, если такое решение примет «Роскосмос». Об этом сообщается на сайте организации.

Примечательно, что техническое проектирование ракеты для полетов на Луну хотели закончить в октябре этого года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американский бизнесмен и основатель SpaceX Илон Маск поблагодарил гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина за приглашение в гости в Россию. Накануне Рогозин пригласил Маска к себе домой в гости, чтобы обсудить вселенную. Рогозин отметил, что уже готов поставить чай.