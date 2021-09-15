Apple представила новый iPhone 13

Apple представила новый iPhone 13
Минимальный объем памяти на гаджете теперь - 128 Гб, есть вариант с объемом 512 Гб. Фото: pixabay

Компания Apple показала новый ряд смартфонов iPhone 13 на своей презентации.

iPhone 13 можно будет купить в красном, розовом, синем цветах. Также будут доступны расцветки «темная ночь» и «звездная ночь». Процессор смартфона — A15 Bionic, дисплей — Super Retina XDR с диагональю 6,1 дюйма. Камеры расположены по диагонали. Минимальный объем памяти на гаджете теперь — 128 Гб, есть вариант с объемом 512 Гб. Об этом сообщает «Интерфакс».

На iPhone 13 будет доступна функция съемки с киноэффектом, которая помогает удерживать фокус на человеке даже во время движения. Этот режим может работать и на передней камере.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил, что корпорация Apple перешла границы, просматривая данные пользователей iPhone непосредственно на телефонах.

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