Сноуден предупредил владельцев iPhone об угрозе слежки

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил, что корпорация Apple перешла границы, просматривая данные пользователей iPhone непосредственно на телефонах.

Сноуден рассказал в рамках марафона «Новое знание», что раньше ИТ-гигант проверял данные пользователей на своих серверах и в своих data-центрах. Теперь же они хотят нелегальный контент на устройствах пользователей еще до того, как эта информация окажется на их серверах.

«Они это все упаковывают в красивые рассказы о том, что это все вашей же безопасности, защиты личных данных. Но здесь есть четкая граница между тем, что находится в их собственности и в вашей собственности. Сейчас они командуют вашему устройству, что искать», — заявил специалист.

По словам Сноудена, компания может искать какие-то «политические неудобные моменты», информацию о финансах, да и в целом, все что угодно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Дуров рассказал, что догадывался о слежке за его телефоном.