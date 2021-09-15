В среду в Петербурге облачная с прояснениями погода

Сегодня, в среду, 15 сентября, Петербург останется в тыловой части ушедшего на восток североатлантического циклона. Так, ожидается облачная с прояснениями погода. В городе пройдут кратковременные дожди.

Температура будет ниже нормы: 9-11 градусов тепла. В Ленобласти 7-12 градусов под знаком плюс. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Об этом сообщает метеоролог «Центра ФОБОС» Михаил Леус на своей страничке в Instagram.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице продолжает бушевать сильный ветер. Он повалил уже более 60 деревьев. Больше всего потерь в Приморском район — в Удельном парке не стало шести берез и одной рябины, на Приморском шоссе и в сквере у Коломяжского проспекта сломались две ивы. Об этом сообщает Комитет по благоустройству. В Петродворцовом районе упали семь деревьев.