Петербуржцы не оценили возмущения посетителей «Окея» из-за сбоев в работе касс

Во вторник, 14 сентября, выяснилось, что в гипермаркете «Окей» на улице Фучика, 2, перестали работать все кассы. Возмущенные посетители с полными тележками ждали в очередях больше получаса.

О техническом сбое в «Окее» во Фрунзенском районе рассказала петербурженка Наталья в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». По её словам, покупателей пытались успокоить сотрудники магазина, которые объясняли, что кассы сломались во всех гипермаркетах сети.

Действительно, оплатить покупки было невозможно ни наличными, ни банковской картой. Не работал также сайт «Окея», хотя заказать продукты с доставкой в интернет-магазине можно было без проблем. Ситуация усложнялась тем, что все происходило в час пик, когда горожане возвращались домой после работы. Устранить неполадки обещали к 19:00, поэтому многие остались ждать в очередях.

На такую же проблему пожаловались жители Озерков: посетители стояли в очередях больше часа, а затем, теряя терпение, уходили без покупок. При этом петербуржцы подчеркивают, что вход в магазины, несмотря на масштабный сбой, не закрывали.

Однако комментаторы в социальных сетях не оценили возмущения сограждан. «Это же сколько надо времени свободного иметь чтобы час в кассу стоять??? Ну не работает бросил телегу и пошел в перекрёсток», «Только дай потусить», «Окей единственный магазин в Питере, больше продуктов купить негде», — иронизируют интернет-пользователи.

Почему горожане оказались от походов в другие магазины или заказа продуктов на дом, действительно неясно. В «Окее» также не комментировали, почему устранение неполадки заняло так много времени, и супермаркеты при этом продолжали работать.