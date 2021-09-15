Пенсионерка попала под поезд в Рощино, погибла на месте

Транспортная полиция проверят обстоятельства гибели 73-летней женщины на 75-м километре железнодорожного перегона Рощино-Каннельярви в Ленобласти. Там ее насмерть сбила электричка Петербург — Выборг.

Как выяснилось, пенсионерка решила перейти пути, когда переезд был закрыт. Машинист пытался экстренно затормозить и сигналил, но трагедии не удалось избежать, женщина погибла на месте. Ее личность уже установлена, это была местная жительница.

Происшествие случилось накануне утром, 14 сентября.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала, что с начала года в Ленобласти на Октябрьской железной дороге увеличилось число аварий. В основном это случается из-за транспорта, который выезжает на переезд прямо под поезда. Так, с начала 2021 года на переездах ОЖД произошло 11 аварий (на территории Ленобласти — пять). В результате аварий пострадали восемь человек, четверо из них погибли.