Песков рассказал о самочувствии Путина, ушедшего на карантин

По словам Пескова, Владимир Путин чувствует себя хорошо. Фото: kremlin.ru

По словам Пескова, Владимир Путин чувствует себя хорошо. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент лидер РФ довольно хорошо себя чувствует и никаких симптомов вируса у него нет.

Об этом 15 сентября сообщает РИА Новости.

«Путин, ушедший на изоляцию, чувствует себя прекрасно, абсолютно здоров», — констатировал Дмитрий Песков.

Накануне, 14 сентября, стало известно, что российский лидер Владимир Путин уйдет на самоизоляцию в связи с тем, что он контактировал с больными коронавирусом.

Глава государства объяснил, что в его окружении есть люди, у которых подтвердился COVID-19, поэтому президенту необходимо некоторое время быть на самоизоляции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ВОЗ высоко оценила показатели РФ в борьбе с коронавирусом.