ВОЗ высоко оценила показатели РФ в борьбе с коронавирусом

Накануне предложили обязать работодателей предоставлять сотрудникам три выходных дня с сохранением зарплаты после каждой вакцинации от ковида. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Накануне предложили обязать работодателей предоставлять сотрудникам три выходных дня с сохранением зарплаты после каждой вакцинации от ковида. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Всемирная организация здравоохранения оценила показатели России в борьбе с ковидом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Так, ВОЗ достаточно высоко оценила текущие результаты борьбы с пандемией ковида. Там отметили, что нашли показатели выше, чем во многих странах мира. Об этом сообщает ТАСС.

Попова обратила внимание на то, что по показателю заболевших на 100 тыс. населения в сутки страна не поднималась выше 60-го места.

Накануне предложили обязать работодателей предоставлять сотрудникам три выходных дня с сохранением зарплаты после каждой вакцинации от ковида.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в журнале The Lancet появился материал с критикой массовой ревакцинации от ковида. Авторами стала международная группа ученых, среди них — сотрудники Всемирной организацией здравоохранения.