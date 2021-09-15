ВОЗ высоко оценила показатели РФ в борьбе с коронавирусом

ВОЗ высоко оценила показатели РФ в борьбе с коронавирусом
Накануне предложили обязать работодателей предоставлять сотрудникам три выходных дня с сохранением зарплаты после каждой вакцинации от ковида. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Всемирная организация здравоохранения оценила показатели России в борьбе с ковидом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Так, ВОЗ достаточно высоко оценила текущие результаты борьбы с пандемией ковида. Там отметили, что нашли показатели выше, чем во многих странах мира. Об этом сообщает ТАСС.

Попова обратила внимание на то, что по показателю заболевших на 100 тыс. населения в сутки страна не поднималась выше 60-го места.

Накануне предложили обязать работодателей предоставлять сотрудникам три выходных дня с сохранением зарплаты после каждой вакцинации от ковида.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в журнале The Lancet появился материал с критикой массовой ревакцинации от ковида. Авторами стала международная группа ученых, среди них — сотрудники Всемирной организацией здравоохранения.

анна попова ВОЗ коронавирус Роспотребнадзор успехи


 

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