Ученые предупредили о возможных осложнениях после ревакцинации

В журнале The Lancet появился материал с критикой массовой ревакцинации от ковида.
Авторами стала международная группа ученых, среди них — сотрудники Всемирной организацией здравоохранения.
Они уверены, существующие вакцины очень даже эффективны, поэтому большой необходимости в массовой ревакцинации на данный момент нет. Также врачи обратили внимание на то, что слишком раннее или частое введение повторных доз вакцины может привести к миокардиту и синдрому Гийена-Барре. Об этом сообщает РИА «Новости».
Медики отметили, что нет оснований проводить ревакцинацию, если общий иммунитет среди населения остается высоким.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге стартовала вакцинация от коронавируса беременных женщин. Известно, что сделать прививку могут пациентки с 22 недели беременности, которые входят в группу высокого риска развития тяжелых форм коронавируса.