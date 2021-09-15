Ученые предупредили о возможных осложнениях после ревакцинации

Они уверены, существующие вакцины очень даже эффективны, поэтому большой необходимости в массовой ревакцинации на данный момент нет. Также врачи обратили внимание на то, что слишком раннее или частое введение повторных доз вакцины может привести к миокардиту и синдрому Гийена-Барре. Об этом сообщает РИА «Новости».