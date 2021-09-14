В Петербурге начали прививать от ковида беременных женщин

Сделать прививку могут пациентки с 22 недели беременности.

В Санкт-Петербурге стартовала вакцинация от коронавируса беременных женщин. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что сделать прививку могут пациентки с 22 недели беременности, которые входят в группу высокого риска развития тяжелых форм коронавируса. Среди них женщины с хроническими заболеваниями, сахарным диабетом, больные онкологией и прочими проблемами со здоровьем.

Беременные не могут выбирать препарат для вакцинации, им положен только «ГамКовидВак» («Спутник V».) Всего в нашем городе коронавирусной инфекцией за время пандемии заразились более 2500 беременных женщин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Covid подхватили уже более 226 млн человек в мире. На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирус подхватили 42 млн 140 тыс. 103 человек, на втором месте Индия — 33 млн 289 тыс. 579, затем идет Бразилия 21 млн 6 тыс. 424 человека.