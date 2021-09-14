Covid подхватили уже более 226 млн человек в мире

Covid подхватили уже более 226 млн человек в мире
В общей сложности в мире заразились новым типом коронавируса около 226 млн человек. Фото: pixabay.com

В мире ежедневно фиксируют новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже у 226 млн 214 тыс. 149 человек.

По данным SCMP на вторник, 14 сентября, на всей планете от COVID-19 умерло 4 млн 655 тыс. 120 человек.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирус подхватили 42 млн 140 тыс. 103 человек, на втором месте Индия — 33 млн 289 тыс. 579, затем идет Бразилия 21 млн 6 тыс. 424 человека.

Россия занимает пятое место. В стране коронавирус подхватили 7 млн 176 тыс. 085 человек, умер 194 тыс. 249 пациентов.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, можно ли делать операцию после коронавируса.

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