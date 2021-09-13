Можно ли делать операцию после коронавируса

Вакцинация от коронавируса в цирке на Фонтанке. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Вакцинация от коронавируса в цирке на Фонтанке. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Операция после коронавируса. Когда можно ее делать? Gazeta.SPb проанализировала, какие выводы сделали ученые, в том числе российские, по итогам масштабного исследования, посвященного этому вопросу.

Установлено, что COVID-19, перенесенный до или после операции, увеличивает вероятность послеоперационной смертности.

Как производить хирургическое лечение больных с коронавирусом? Как сократить риски их инфицирования в послеоперационный период? Эффективно ли вакцинирование в этом случае? Опасна ли хирургическая операция после коронавируса? Через сколько можно делать операцию после коронавируса?

Ученые всего мира объединились, чтобы ответить на эти вопросы. Об этом рассказали в СПбГУ, представители которого стали участниками проекта.

В масштабном исследовании приняли участие 15 тыс. 025 ученых из 122 стран. Среди них — представители 23 российских организации. В Петербурге на базе СПбГУ работали шесть научных групп.

«В течение первой волны около 70% плановых операций в мире — 28 миллионов — было отложено или отменено», — говорится в сообщении СПбГУ.

Международная команда врачей-хирургов и ученых проанализировала данные 140 тысяч пациентов из 116 стран.

«Мы узнали больше о том, как COVID-19 влияет на прогноз и результаты хирургического лечения в целом. Это позволит и нашим специалистам, и врачам всего мира лучше планировать хирургические вмешательства и повышать безопасность лечения», — объяснил начальник научно-исследовательского отдела, врач анестезиолог-реаниматолог Клиники имени Пирогова СПбГУ Сергей Ефремов.

К каким же выводам пришли ученые?

Пациентов, готовящихся к хирургическому вмешательству, нужно вакцинировать в приоритетном порядке. В группе самых уязвимых — пожилые люди от 70 лет, их следует прививать в первую очередь. По подсчетам исследователей такие меры помогут избежать более 58 тысяч COVID-ассоциированных смертей в год.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Финляндии планируют испытать вакцину от коронавируса на детях в возрасте от шести месяцев до 12 лет. Исследования проводит Центр по изучению вакцин университета Тампере с участием ученых из Испании, Польши и США.