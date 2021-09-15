С начала года рыбаков-нарушителей оштрафовали больше чем на полмиллиона

С начала года рыбаков-нарушителей оштрафовали больше чем на полмиллиона
Ущерб водным ресурсам нанесен на 700 тыс. рублей. Фото: Пограничное управление ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти

С начала года Пограничное управление ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти после возбудило более 300 дел об административных правонарушениях в области охраны окружающей среды. Сумма штрафов составила более 600 тыс. рублей.

Кроме того, ущерб водным ресурсам нанесен на 700 тыс. рублей, сообщили в погрануправлении. У нарушителей изъято более 300 кг рыбы и шесть маломерных судов.

Напомним, ранее Gazeta.Spb сообщала, что в июне в Петербурге было возбуждено уголовное дело в отношении рыбака, выловившего почти 500 экземпляров корюшки с помощью запрещенного орудия лова «паук». Его действия нанесли ущерб водным ресурсам на сумму более 47 тысяч рублей. Он может получить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Стоит обратить внимание, что далеко не все приспособления можно использовать для вылова рыбы.

охрана окружающей среды погрануправление ФСБ рыбаки-нарушители


 

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