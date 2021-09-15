Антипословицы-карантинки. Как коронавирус меняет русский язык

Словарь пословиц эпохи коронавируса создали лингвисты Санкт-Петербургского госуниверситета. Его назвали «Словарь русских ковидных антипословиц-карантинок». Он стал частью академического «Словаря русского языка коронавирусной эпохи».

По словам автора исследования, профессора Валерия Мокиенко, антипословицы — это важная реакция человечества на какие-либо потрясения. Такие краткие изречения, как правило, носят юмористический или иронический характер, используя языковой фольклор как основу.

Пословицы про коронавирус, вошедшие в Словарь:

• Одна голова хорошо, а две — не менее полутора метров друг от друга (Одна голова хорошо, а две — лучше)

• Дружба дружбой, а полтора метра врозь (Дружба дружбой, а служба службой)

• По маске встречают, по температуре провожают (По одежке встречают, по уму провожают)

• Один в поле не болен (Один в поле не воин)

• Не имей сто рублей, а имей антисептик (Не имей сто рублей, а имей сто друзей)

Первые примеры преобразования пословиц на коронавирусную тему появились уже через месяц после объявления пандемии. Они публиковались в блогах и интернет-СМИ. Это и неудивительно — именно интернет-коммуникация вышла на первый план в этот период и лучше всего отразила языковые изменения.

Ученые фиксировали все случаи обыгрывания пословиц с марта 2020 года по февраль 2021 года, определяя также частоту их появления в интернет-пространстве. В состав словаря вошли не только наиболее часто встречающиеся варианты, но также и единичные случаи, заинтересовавшие лингвистов.

«Важно понимать, что никакие ковидные пословицы просто так не появляются: они рождаются по моделям уже известных нам пословиц, используют их смысл, находя в нем объект для шуток или опровержения вечной мудрости. Антипословицы потому и вызывают смех, что каждый носитель языка знает первоисточник и сравнивает шутливый вариант с ним», — рассказывает Валерий Мокиенко.

Кстати, по словам Мокиенко, такое же бурное словообразование наблюдается и за рубежом. К примеру, в чешском языке в первые месяцы пандемии появилось более 40 антипословиц.