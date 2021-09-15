Пять школьных предметов СССР, исчезнувших из программы

Те, кто родом из СССР, возможно, изучали то, о чем пойдет речь дальше. Для современных детей эти школьные науки — в лучшем случае факультатив.

1. Черчение

Обязательный предмет в советской школе. Школьников учили рисовать проекции фигур, сечение, схемы, пользоваться циркулем, линейкой, угольником. А чертежный шрифт считался чуть ли не отдельным видом искусства. Сейчас черчение сохранилось в качестве факультатива, да и то не во всех российских школах.

2. Начальная военная подготовка (НВП)

Эта дисциплина в советской школе – отголосок общего страха советского общества перед возможной агрессией со стороны других стран. Люди готовились к возможным военным действиям. НВП похож на современное ОБЖ. Однако, как и следует из названия предмета, специфика у него была определенная – школьники учились защищать свою жизнь с оружием в руках.

3. Астрономия

Как и черчение, астрономия не совсем исчезла из школьной программы. Сейчас она изучается как самостоятельный предмет в 10–11 классах, но в зависимости от учебных планов конкретной школы. А меж тем наука о небесных телах была введена в программу школяров Петром Первым и существовала вплоть до 1993 года.

4. Логика

Предмет с интересной историей. Безмятежно существовала логика в школах и гимназия России вплоть до Октябрьской революции и последовавших за ней реформы системы образования. А в 1946 году по личному решению Сталина дисциплину было решено вернуть. Тут же появилось постановление ЦК ВКП (б), в котором признавалось «совершенно ненормальным, что в средних школах не изучается логика и психология» и «счёл необходимым ввести в течение четырех лет, начиная с 1947/48 учебного года, преподавание этих предметов во всех школах Советского Союза». Однако во время правления Никиты Хрущева логику снова попросили из школьного расписания.

5. Чистописание

Ох, и нудный же был предмет! Дети его крайне не любили. Современным школьникам, возможно, повезло, что этот предмет ушел в прошлое. Впрочем, считалось, что чистописание развивает такие полезные навыки, как усидчивость, прилежание, дисциплинированность.

Помимо этого отрабатывался красивый почерк и ровные буквы. Сейчас каллиграфия – удел редких людей. В советское время же писать «как курица лапой» считалось признаком дурного тона. Что ж, меняются времена – меняется и школьная программа.