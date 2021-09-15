Подозреваемому в жестоком убийстве на Торфяной дороге предъявили обвинение

Труп женщины нашли в кустах недалеко от ее дома. Фото: unsplash

Труп женщины нашли в кустах недалеко от ее дома. Фото: unsplash

В Петербурге 25-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве женщины.

Следственный отдел по Приморскому району Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Петербургу расследует уголовное дело по статье «Убийство».

Следствие считает, что трагедия произошла вечером 10 сентября. Обвиняемый, работающий охранником в больнице, находился у дома на Торфяной дороге. Между ним и 51-летней женщиной возник конфликт. В результате мужчина схватился за нож и ударил погибшую не менее 15 раз в шею и тело.

Гражданину предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Воронеже задержали подозреваемых в убийстве девушки.