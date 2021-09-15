Дрозденко выделил для больниц Ленобласти 96,6 млн рублей

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение, согласно которому в 13 больницах региона модернизируют системы кислородоснабжения стационаров. Также для медучреждений приобретут концентратораты кислорода и газификаторы.

Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора Ленобласти 15 сентября.

Денежные средства для больниц Александр Дрозденко решил выделить из резервного фонда области. Всего будет направлено 96,6 млн рублей.

Gazeta.SPb.ru сообщала, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал «антиковидное» постановление, согласно которому в МФЦ теперь можно попасть без записи.