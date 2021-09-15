Apple перестала продавать две популярные модели iPhone

Смартфоны исчезли из продажи сразу после презентации новых.

Корпорация Apple перестала продавать две популярные модели iPhone сразу после презентации новых гаджетов. Об этом сегодня, 15 сентября, свидетельствуют данные онлайн-магазина компании.

На сайте теперь нельзя приобрести продажи смартфоны iPhone 12 Pro и iPhone XR. Они все еще есть в продаже в других магазинах. Напоминаем, что 14 сентября состоялась презентация iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max. Новые гаджеты мало чем отличаются от предыдущих: разработчики внесли изменения в дизайн, а также улучшили некоторые характеристики. Пользователи ругают компанию, отмечая, что та не придумала ничего нового.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вышли iPhone 13 и другие новинки от Apple: чем порадовали и огорчили долгожданные гаджеты.