Смартфоны исчезли из продажи сразу после презентации новых.
Корпорация Apple перестала продавать две популярные модели iPhone сразу после презентации новых гаджетов. Об этом сегодня, 15 сентября, свидетельствуют данные онлайн-магазина компании.
На сайте теперь нельзя приобрести продажи смартфоны iPhone 12 Pro и iPhone XR. Они все еще есть в продаже в других магазинах. Напоминаем, что 14 сентября состоялась презентация iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max. Новые гаджеты мало чем отличаются от предыдущих: разработчики внесли изменения в дизайн, а также улучшили некоторые характеристики. Пользователи ругают компанию, отмечая, что та не придумала ничего нового.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вышли iPhone 13 и другие новинки от Apple: чем порадовали и огорчили долгожданные гаджеты.