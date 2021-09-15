iPhone 13 и другие новинки от Apple: чем порадовали и огорчили долгожданные гаджеты

Каждый раз вокруг новых гаджетов бушуют споры, но, несмотря на это, продукция американской компании пользуется неизменным спросом.
Американская корпорация Apple 14 сентября презентовала сразу несколько новых гаджетов. Это и долгожданный смартфон iPhone 13, и новые модели планшетов iPad. Чем же они хороши? Разберемся подробней.
В целом iPhone 13 визуально похож на своего предшественника, но разница в дизайне все равно имеется. Во-первых, диагональ хоть и осталась прежней, но разработчики уменьшили экранный вырез. Во-вторых, теперь иначе расположены камеры – они выстроены по диагонали.
Что касается начинки, то тут сразу несколько хороших новостей. Компания отказалась от гаджетов с памятью 64 Гб, теперь минимальная емкость составит 128 Гб. iPhone 13 Pro стал первым смартфоном с модулем памяти на 1 Тб. Также линейка Pro оснащена технологией, благодаря которой картинка на экране двигается еще более плавно.
Компания увеличила емкость аккумулятора – смартфон может работать без зарядки на 1,5 часа дольше, чем iPhone 12. Порадовали и тех, кто много снимает на свой iPhone – функция камеры «Киноэффект» позволяет фокусироваться на определенных объектах, размывая задний план.
На этом, кажется, и все. Это и разочаровало поклонников яблочной продукции, которые ждали больших изменений. Большинство негативных комментариев касается того, что Apple не предложила ничего принципиально нового, а лишь улучшила характеристики прошлого смартфона.
Планшеты iPad и iPad mini оснастили процессором Apple A13, так что теперь они работают еще быстрее. Разработчики улучшили камеру и добавили функцию «В центре внимания». Также появилась поддержка активного пера Apple Pencil.
iPad mini внешне теперь похож на iPad Pro. Экран планшета составляет 8,3 дюйма, а сам гаджет оснащен поддержкой USB-C, 5G и другими новыми технологиями.
Появились также часы Watch 7 и наушники AirPods 3. В первом случае уменьшили рамку, так что экран стал больше. В наличии появились новые цвета часов, а батарея держится дольше, а заряжается быстрее. Наушники же порадуют качественным звуков, их лишили силиконовых амбрашюр.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Apple отложит запуск проверки фотоконтента в iPhone на детское порно.