Apple отложит запуск проверки фотоконтента в iPhone на детское порно

Apple отложит запуск проверки фотоконтента в iPhone на детское порно
Представители компании отметили, что в любом случае считают эту функцию необходимой для защиты детей от эксплуатации и сексуального насилия. Фото: unsplash

Компания Apple на время отложила внедрение функции сканирования фотоконтента пользователей iPhone на предмет детской порнографии и жестокого обращения с детьми.

Как сообщает Independent, ИТ-гигант отложил внедрение функции сканирования фотографий на смартфонах на неопределенный срок. В сообщении Apple говорится, что такое решение было принято, основываясь на отзывах клиентов, правозащитных групп, исследователей и других лиц. В ближайшие месяцы будет выделено дополнительное время для сбора информации и внесения улучшений.

Представители компании отметили, что в любом случае считают эту функцию необходимой для защиты детей от эксплуатации и сексуального насилия.

Изначально предполагалось, что новая функция, работающая в фоновом режиме на всех устройствах Apple, будет добавлена этой осенью вместе с выходом новых операционных систем.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Apple поднимет цены на новые iPhone в 2022 году.

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