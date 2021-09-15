Проект храма из 320 куполов в Петербурге оказался шуткой

Авторы проекта хотели таким образом привлечь внимание к судьбе исторической территории.

Автор проекта храма из 320 куполов в Санкт-Петербурге признался, что всего лишь пошутил. А ведь многие пользователи успели поверить, что такое сооружение действительно появится на Охтинском мысе. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Автор отметил, что таким образом хотел привлечь внимание общественности к судьбе исторической территории. Кажется, это у него получилось. Ранее в интернете появился проект, согласно которому будет построен храм высотой 141,8 метра с парковкой на 1703 места.

Напоминаем, что застроить Охтинский мыс предложили местные активисты и историки. Идею поддержал президент России Владимир Путин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ЗакС дистанцировался от Охтинского мыса: депутаты не захотели призвать Беглова выйти на диалог о судьбе памятников.