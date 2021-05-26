ЗакС дистанцировался от Охтинского мыса: депутаты не захотели призвать Беглова выйти на диалог о судьбе памятников

Петербургские депутаты не захотели призывать губернатора Александра Беглова создать рабочую группу с участием экспертов для обсуждения судьбы Охтинского мыса, которому угрожает застройка. Градозащитники уверены, что у правительства города нет полной информации о том, какие памятники находятся на этой территории.

Депутатский запрос в среду, 26 мая, на заседании Законодательного Собрания представил Борис Вишневский. Напомним, что «Газпром» намерен возвести на территории Охтинского мыса свою штаб-квартиру. Градозащитники и экспертное сообщество считают, что строительство уничтожит уникальные памятники, которые сохранились на мысе.

Большая часть из них не находится под охраной (в зону охраны попадают лишь 15% территории). Речь идет, в том числе, о фортификационных сооружениях крепости Ландскрона, рве и основании башни, которые сохранились на площади в 7 тыс. «квадратов».

«Никак не охраняются объекты Охтинского корабельной верфи – носителя памяти о мореходной славе России: именно здесь был построен шлюп «Восток», а также фрегат «Паллада», — говорится в тексте депутатского запроса, который так и не поддержали в ЗакСе.

Борис Вишневский попросил назначить встречу с участием экспертов, а также создать рабочую группу, которая займется обсуждением Охтинского мыса.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что градозащитники вновь подали в суд на Минкультуры и городское правительство. Под иском подписался 21 человек, сотрудники музеев, научно-исследовательских институтов и градозащитники. Они считают, что Минкультуры и Смольный игнорируют поручение президента России Владимира Путина о создании музея-заповедника на Охтинскому мысе. Истцы указывают на то, что вместо музея-заповедника чиновники говорят о создании лишь экспозиции на площади в 1,5 тыс. «квадратов»

Ученые называют территорию Охтинского мыса уникальной – на этом месте произошло пять битв: два штурма Ниеншанца, два штурма Ландскроны, битва, связанные отходом шведских войск от крепости Орешек.