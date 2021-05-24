Градозащитники Петербурга подали в суд на Минкульт и Смольный из-за бездействия в создании музея-заповедника на Охтинском мысу

Куйбышевский районный суд Северной столицы в понедельник, 24 мая, зарегистрировал исковое заявление к Министерству культуры РФ, КГИОП и городскому правительству, подписанное сотрудниками музеев, научно-исследовательских институтов и градозащитниками.

Истцы, а их 21 человек, считают, что указанные ведомства и органы власти игнорируют поручение президента России Владимира Путина о создании музея-заповедника на Охтинскому мысу. Активисты выступают против того, чтобы вместо самостоятельного историко-археологического музея-заповедника на этом месте организовали археологический музей, входящий в состав Музея истории города, как это планируется сделать.

Претензия заявителей заключается также в том, что под музей отдают лишь 1,5 тысячи «квадратов» исторически значимого пространства — это гораздо меньше, чем реальная площадь заповедной территории. Истцы, — а среди них сотрудники Музея антропологии и этнографии РАН, Эрмитажа, АНО НИИ Культурного и природного наследия, Института истории материальной культуры РАН, библиотеки Академии наук и других учреждений, — требуют признать нарушением бездействие Минкульта, КГИОП и правительства Петербурга в вопросе обустройства Охтинского мыса, а также обязать их безотлагательно представить новые предложения по созданию музея-заповедника в соответствии с задачей, поставленной Путиным.

Напомним, что Охтинский мыс является единственным в своем роде памятником археологии. «На этом месте произошло пять битв: два штурма Ниеншанца, два штурма Ландскроны, битва, связанные отходом шведских войск от крепости Орешек. В нашем регионе эти памятники уникальны, ничего подобного мы наверняка ничего не обнаружим», — рассказывал заместитель директора АНО «Научно-исследовательский институт культурного и природного наследия» Петр Сорокин.

В то же время эта территория — лакомый кусочек для холдинга-гиганта, здесь долгие годы грозится построить штаб-квартиру «Газпром». Градозащитники объясняют, что Охтинский мыс необходимо сохранить и защитить от застройки полностью. И бизнес, и власти вроде бы пошли навстречу активистам, однако границы памятника экспертиза очертила весьма скромные: под защиту попадает лишь малая его часть, около 15%.

Завтра, 25 мая, суд рассмотрит возможность объединения последнего иска с иском, поданным ранее. В заявлении от 25 декабря градозащитники заявляют о бездействии КГИОП, который отказался присвоить охранный статус объекту, обладающему признаками объекта культурного наследия. Тогда ответчик, напомним, заявил, что на спорной территории специалистами не выявлено никаких следов исторических памятников.

Судьба Охтинского мыса стала главным вопросом пресс-конференции Санкт-Петербургского форума градозащитников, прошедшей 24 мая. Ученые надеются, что «Газпром» и Смольный вернутся к работе над реализацией первоначальной формулировки, озвученной президентом, сотрудничая с активистами.