Поручение президента не учли: суд не отменил приказ о границах памятников Охтинского мыса

Петербургские градозащитники решили несколько поменять тактику защиты Охтинского мыса, которому угрожает застройка. Теперь они все чаще говорят о поручении президента, по которому Смольный и ПАО «Газпром» должны были рассмотреть возможность создания историко-археологического музея-заповедника. По мнению активистов, власти обошли поручение стороной. Убедить Верховный суд в этом им не удалось.

Споры вокруг территории Охтинского мыса, которая принадлежит дочерней компании «Газпрома», продолжаются. На этот раз Верховный суд РФ отказал градозащитникам в пересмотре решения об утвержденных границ охранной зоны.

Напомним, что дочерняя компания «Газпрома» намерена возвести на Охтинском мысе свою штаб-квартиру. Градозащитники настаивают на организации музея-заповедника, поскольку на мысе сохранилась стоянка эпохи неолита и раннего металла и другие памятники. «Газпром» против организации музея не возражает, но на 15% от всей территории – эта часть входит в охраняемую зону. Такой сценарий активистов, конечно, не устраивает.

Казалось бы, точка в споре была поставлена поручением президента РФ Владимира Путина. Он поручил Минкульту РФ совместно с правительством Санкт-Петербурга и ПАО «Газпром» рассмотреть вопрос о создании историко-археологического музея-заповедника на Охтинском мысе. Предложения должны были представить до 1 мая этого года.

Передышку градозащитники получили и после того, как в апреле Куйбышевский районный суд наложил меры предварительной защиты на территорию мыса. КГИОП таким образом запретили выдавать разрешение на работы с углублением грунта более чем на полметра.

Перерыв оказался недолгим. 1 мая приближалось и правительство Петербурга сообщило о решении – создать на Охтинском мысе экспозицию, которая займет 1,5 тыс. «квадратов». Такая площадь не выходит за границы зоны, которая находится под охраной сейчас. Градозащитники пришли к выводу: о заповеднике речи не идет.

Их аргументы о том, что решение об утверждении границ охранной зоны мыса должно быть отменено в связи с «новыми обстоятельствами», Верховный суд не принял. Таковыми истцы называли поручение президента.

Градозашитники уже обратились к Владимиру Путину с открытым письмом. Главу государства просят помочь разобраться в ситуации.