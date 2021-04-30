Градозащитники не заметили, как Смольный успел договориться о создании экспозиции на Охтинском мысе вместо музея-заповедника

В Петербурге власти, похоже, решили, что делать с территорией Охтинского мыса, где «Газпром нефть» хочет построить штаб-квартиру, а градозащитники открыть музей заповедник. Выбор Смольный сделал в пользу выставочного зала, который займет лишь 3% от всей территории. Такой вариант активистов мало устроил. Они поспешили обвинить администрацию в «сговоре» с компанией за спинами градозащитников.

О планах на Охтинский мыс губернатор Петербурга Александр Беглов накануне рассказал в эфире телеканала «78». По его словам, Смольный пришёл к соглашению с «Газпромом» по созданию Археологического музея, который будет охватывать территорию и Охтинского мыса. Уточнялось, что соответствующий проект разрабатывает Музей истории города.

Об этом же 29 апреля в интервью сообщал вице-губернатор по культуре Борис Пиотровский.

В тот же день вопрос застройки Охтинского мыса поднял депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский. Он получил ответ на свое обращение от вице-губернатора и обратил внимание на некоторые несостыковки. Парламентарий обратился к Пиотровскому с просьбой о срочной встрече с защитниками Охтинского мыса. В ответе вице-губернатор отметил, что все вопросы, связанные с сохранением археологических памятников Охтинского мыса, относятся к компетенции Минкультуры России. Встречу Пиотровский предложил провести после того, как будет определена позиция ведомства.

Вишневский указывает на то, что в тот же день в СМИ появилось интервью с вице-губернатором, который сообщает о конкретных планах.

«То есть, мне сообщают, что встретимся после того, как определится позиция Минкульта, а тем временем «Газпром» и Беглов за спиной у градозащитников договариваются об «экспозиции»»,- к такому выводу пришел Вишневский. Он также отметил, что под нее планируют выделить 1,5 тыс. кв. метров, что составляет 3% всей площади мыса. По его мнению, это говорит о том, что все остальные памятники на всей территории будут уничтожены.

Борьба за Охтинский мыс идет не один год. Сначала, около 15 лет назад, там хотели построить небоскреб «Газпрома». После шума, который поднялся среди петербуржцев из-за высотного строительства близ исторического центра, план реализовали в Лахте.

Новый этап противостояния начался, когда стало известно о планах «Газпром нефти» построить на мысе штаб-квартиру из двух зданий высотой 28 метров. При этом компания была готова организовать музей на участке, который находится под охраной, — около 15% территории.

Градозащитники же уверены: вести строительство на территории мыса нельзя совсем – там остались уникальные памятники. По их данным, на мысе сохранилась стоянка эпохи неолита и раннего металла, останки древнего поселения мысового городища и новгородского времени и крепости Ландскрона, фортификационные сооружения и другие.

Напомним, что, по поручению президента России Владимира Путина, Министерство культуры до 1 мая должно представить предложения по созданию музея-заповедника на территории мыса. Пока, проводить никакие работы там нельзя по решению суда. КГИОП должен определить статус территории.