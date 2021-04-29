На Охтинском мысе не собираются строить жилье

Губернатор отметил, что в городе собираются создать археологический музей.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что территорию у Охтинского мыса застраивать жилыми домами не собираются. Там появится Археологический музей. Об этом он заявил в эфире программы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым».

Политик отметил, что музей будет охватывать территорию всего города, так что «жилья там точно не будет». Беглов добавил, что важно прислушиваться к мнению жителей города, когда речь идет о крупным проектах и благоустройстве. Он отметил, что власти проводят опросы, в рамках которых пытаются узнать, как горожане относятся к тем или иным инициативам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Газпром» отреагировал на сообщения о бульдозере на Охтинском мысе. Активисты¸ впрочем, уверены, что ведутся на участке работы не только по расчистке от поросли. Депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский, один из защитников Охтинского мыса, отметил, что намерен обратиться в КГИОП.