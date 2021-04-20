«Никаких строительных работ»: «Газпром» отреагировал на сообщения о бульдозере на Охтинском мысе

В ПАО «Газпром» объяснили, какие работы идут на Охтинском мысе. По словам собственника земельного участка, там ведут весеннюю уборку. Активисты, впрочем, уверены, что компания не только расчищает территорию от поросли.

Как писала Gazeta.SPb, тревогу активисты забили во вторник, 20 апреля, когда увидели бульдозер на Охтинском мысе.

«Бульдозер на Охтинском мысу перекапывает грунт на глубину более чем 0.5 метра», — написал активист Павел Шапчиц на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«В настоящий момент на участке в собственности компании на Охтинском мысе идут текущие работы по весенней уборке и поддержанию его (участка) в надлежащем виде. Никаких строительных работ не ведется», — заявили Gazeta.SPb в пресс-службе ПАО «Газпром нефть».

Активисты¸ впрочем, уверены, что ведутся на участке работы не только по расчистке от поросли. Депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский, один из защитников Охтинского мыса, отметил, что намерен обратиться в КГИОП.

Отметим, что впервые застроить Охтинский мыс хотели еще около 15 лет назад. Тогда «Газпром» собирался разместить там свою штаб-квартиру в виде небоскреба. Жителям идея высотного строительства близ исторического центра по вкусу не пришлась, и проект позже реализовали в Приморском районе.

Теперь там хотят построить комплекс со штаб-квартирой по проекту японского бюро Nikken Sekkei из двух зданий высотой 28 метров. Между собой их соединит воздушный переход с обзорной площадкой.

На этот раз идея не вдохновляет градозащитников. Дело в том, что под охраной находится лишь 15% территории Охтинского мыса. Остальным 85% угрожает застройка. Между тем, как утверждают эксперты, на участке располагаются уникальные памятники – стоянка эпохи неолита и раннего металла, останки древнего поселения мысового городища и новгородского времени и крепости Ландскрона, фортификационные сооружения и другие. Активисты настаивают на том, чтобы музей-заповедник был создан на всей территории мыса.

Дело дошло до Куйбышевского районного суда, который постановил приостановить все работы, пока КГИОП не определится со статусом территории.