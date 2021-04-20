Петербуржцы подняли панику: на Охтинском мысе заметили бульдозер

Жители Петербурга подняли панику, заметив бульдозер на территории Охтинского мыса. Напомним, что по решению суда собственник «Газпром» не может проводить там работы.

Бульдозер на Охтинском мысу утром во вторник, 20 апреля, заметил активист Павел Шапчиц.

«Бульдозер на Охтинском мысу перекапывает грунт на глубину более чем 0.5 метра», — написал он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По некоторым данным, на территории ведется расчистка поросли. С какой целью на Охтинском мысе ведутся работы, Gazeta.SPb в администрации Красногвардейского района уточнить не смогли. Там отметили, что территория находится в частной собственности ПАО «Газпром», и владелец отчитываться перед районной администрацией не обязан. Gazeta.SPb запросила комментарий у собственника.

Отметим, что в апреле этого года суд запретил «Газпрому» проводить работы на Охтинском мысе. КГИОП должен будет рассмотреть вопрос о включении территории в перечень памятников.

Напомним, что владелец намерен построить там комплекс со своей штаб-квартирой. Жители считают, что на территории Охтинского мыса сохранились следы стоянки эпохи неолита и раннего металла, а также останки древнего поселения мысового городища, крепости Ландскрона и других объектов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения о создании историко-археологического музея-заповедника на Охтинском мысе. Проблему это поручение не разрешило, ведь под охраной в настоящее время находится лишь 15% территории Охтинского мыса. В министерстве культуры при этом оснований для расширения границ этой зоны не увидели.