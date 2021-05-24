Защитники Охтинского мыса обвинили Смольный и «Газпром» в саботаже поручения президента

Градозащитники продолжают настаивать на том, что территория Охтинского мыса должна быть полностью защищена от застройки. По их словам, там сохранились уникальные памятники от эпохи Неолита до Нового времени. Более всего защитников мыса удивляет то, что ни городские власти, ни министерство культуры, ни «Газпром» не отреагировали на поручение президента проработать предложения об организации там музея-заповедника.

Такую позицию градозащитники обозначили на пресс-конференции 24 мая, посвященной Санкт-Петербургскому форуму градозащитников. Судьба Охтинского мыса стала главной темой форума.

Gazeta.SPb неоднократно писала о том, что на Охтинском мысе может появиться штаб-квартира «Газпрома». Градозащитники же твердят, что территорию нужно сохранить — там остались следы древних стоянок, крепостей и другие памятники, от эпохи Неолита, до Нового времени.

«На этом месте произошло пять битв: два штурма Ниеншанца, два штурма Ландскроны, битва, связанные отходом шведских войск от крепости Орешек. В нашем регионе эти памятники уникальны, ничего подобного мы наверняка ничего не обнаружим», — заметил заместитель директора АНО «Научно-исследовательский институт культурного и природного наследия» Петр Сорокин.

Казалось бы, что споры вокруг мыса будут прекращены после того, как президент России Владимир Путин поручил министерству культуры, «Газпрому» и Смольному проработать предложения по созданию на Охтинском мысе музея-заповедника.

Вместо этого правительство Петербурга сообщило о решении создать на Охтинском мысе экспозицию.

«Для организации музея-заповедника на этой территории требуется проведение специальной экспертизы. Не той, на основании которой под охрану попали «ошметки» памятника. Смольный и «Газпром» ушли от этого, а позиция Минкультуры неясна до сих пор. Нет никаких объяснений, почему вдруг нам начали говорить не о возможности создания музея-заповедника, а о выставочном пространстве площадью 30х50 метров. Это прямой саботаж поручения президента», — считает ведущий научный сотрудник сектора архитектурной археологии Эрмитажа Олег Иоаннисян.

Заместитель председателя петербургского городского отделения ВООПИК Александр Кононов уточнил, что было принято решение направить обращение в «Газпром», Смольный и Министерство культуры с просьбой дать четкий ответ по поручению президента, объяснить, почему стороны считают невозможным организовать на мысе музей-заповедник.

«Мы предлагаем вновь вернуться к формулировке президентского поручения и создать рабочую группу с представительств профессиональных организаций», — уточнил он.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, почему памятники Охтинского мыса являются уникальными.