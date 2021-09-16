В четверг в Пулково нет задержанных рейсов

В четверг, 16 сентября, из петербургского аэропорта все самолеты, как ожидается, вылетят вовремя.

Согласно данным на официальном сайте Пулково, все рейсы, запланированные на сегодня, будут выполнены точно по расписанию: о каких-либо задержках или отменах не сообщается.

Однако ситуация может измениться из-за погодных условий или по ряду других причин.

Накануне в Пулково задержали семь рейсов. Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Симферополя, Москвы, Курска, Сочи. Об этом сообщается на сайте аэровокзала. Первым задерживается рейс до Симферополя

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что самолет, вылетевший из Пулково, вернулся из-за отказа гидросистемы.