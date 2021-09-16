В четверг в Пулково нет задержанных рейсов

В четверг в Пулково нет задержанных рейсов
Аэропорт Пулково. Фото: Baltphoto

В четверг, 16 сентября, из петербургского аэропорта все самолеты, как ожидается, вылетят вовремя.

Согласно данным на официальном сайте Пулково, все рейсы, запланированные на сегодня, будут выполнены точно по расписанию: о каких-либо задержках или отменах не сообщается.

Однако ситуация может измениться из-за погодных условий или по ряду других причин.

Накануне в Пулково задержали семь рейсов. Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Симферополя, Москвы, Курска, Сочи. Об этом сообщается на сайте аэровокзала. Первым задерживается рейс до Симферополя

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что самолет, вылетевший из Пулково, вернулся из-за отказа гидросистемы.

аэоропорт пулково самолеты


 

Новости партнеров
В Петербурге похоронили погибшего главу МЧС Евгения Зиничева
В Петербурге похоронили погибшего главу МЧС Евгения Зиничева
Ученые из США обнаружили у переболевших «сверхчеловеческий» иммунитет от COVID-19
Ученые из США обнаружили у переболевших «сверхчеловеческий» иммунитет от COVID-19
Валентина Матвиенко на посту губернатора раздала территории под ВСМ
Валентина Матвиенко на посту губернатора раздала территории под ВСМ
Архитектор рассказал, почему обрушились «Башни-близнецы»
Архитектор рассказал, почему обрушились «Башни-близнецы»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Спасатели тушили однушку на Институтском проспекте
В четверг в Пулково нет задержанных рейсов
Ветлицкая готова пожертвовать концертами – лишь бы не делать прививку
Бритни Спирс исчезла из Instagram после объявления о помолвке
Путин обратился к россиянам с одной просьбой
Бастрыкин потребовал разобраться в деле о привязанном ребенке в больнице ...
Петербург может остаться без новогоднего оформления
В Израиле ярый антипрививочник умер от ковида: «божья помощь» не сработала