В Петербурге раскрыли убийство Пушкина и Гончаровой

В Петербурге узнали, кто убийца Пушкина и Гончаровой. Фото: Pixabay

В Петербурге узнали, кто убийца Пушкина и Гончаровой. Фото: Pixabay

В Петербурге даже убийства с литературным подтекстом. В Красногвардейском районе города в смерти Пушкина и Гончаровой винят вовсе не Дантеса.

Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

На Рябовском шоссе в доме № 117 жил петербуржец Пушкин вместе со своей женой, девичья фамилия которой Гончарова.

Супружеская пара решила устроить сабантуй, на который был приглашен Сергей Голованов. После совместного распития спиртного между мужчинами завязался спор. Изначально холодное оружие было в руках Пушкина, через некоторое время нож перешел к Голованову. Последний «не растерялся» и зарезал Пушкина, на его теле обнаружили девять ножевых. Марине Гончаровой, пытавшейся их разнять, досталось больше, женщина получила порядка шестнадцати ранений.

Хладнокровный убийца после своих деяний принял душ, смыл кровь, оделся в чистое и отправился домой, прихватив с собой часть вещей скончавшихся.

Тела убитых нашли спустя 10 дней. На трупный запах пришли соседи.

Погибшему мужчине было 28 лет, а его супруге чуть более 40. Злоумышленник оказался даже моложе мужа, ему только 25, он дал признательные показания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что подозреваемому в жестоком убийстве на Торфяной дороге предъявили обвинение.